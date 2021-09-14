Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı! Asiltürk’ün sağlık durum nasıl?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Asiltürk'ün durumunun düne göre çok daha iyi olduğu, toparlanma sürecine girdiği öğrenildi. Oğuzhan Asiltürk’ün sağlık durumu ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara Şehir hastanesi önünden aktardı.

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