Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?
Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu merak edilen konulardan birisi oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Asiltürk’ün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Asiltürk; Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam ediyordu.
Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Saadet Partisi kurucularından olan ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam eden Oğuzhan Asiltürk'ün hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Peki; Oğuzhan Asiltürk kimdir?
OĞUZHAN ASİLTÜRK SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Mahmut Besim- Fatma Asiltürk çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. İçişleri Eski Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak uzun yıllar hizmette bulundu.
Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir.
Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile omuz omuza mücadele eden Oğuzhan Asiltürk, ümmet davasında yasaklarla, iftiralarla karşılaştı.
Milli Selamet Partisi (MSP) Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.
Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi.
Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçilen Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.
Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini söyledi. Yine 28 Şubat Postmodern sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etti.
Milli Görüş'ün son partisi Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam eden Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.
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