Son dakika: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı I Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçilen Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini söyledi. Yine 28 Şubat Postmodern sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etti.

Milli Görüş'ün son partisi Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam eden Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.