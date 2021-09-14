Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "İşçilerle Buluşma" programında önemli açıklamalar

BÜYÜK TÜRKİYE SİLUETİ UFUKTA GÖZÜKMÜŞTÜR

Ülkemizi en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sıkı sıkıya tutuldukça bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz.

İnşallah asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz dönemin eşiğindeyiz. Milletin evindeki buluşmamızı işte bu kararlılığın azmin, dirayetin bir kez daha tüm dünyada ilanı olarak görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Her birinize kazasız, belasız, verimli, huzurlu çalışmalar diliyorum.



