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Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Cevher kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Son dakika: MİT ve TSK’dan ortak operasyon! Cevher kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

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