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Son dakika: Terör yuvaları yerle bir! PKK'ya "pençe" darbesi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika: Terör yuvaları yerle bir! PKK’ya pençe darbesi: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapıolan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

6 terörist etkisiz hale getirildi 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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