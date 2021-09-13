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İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?

İstanbul’da 13 saat sürecek su kesintisi nedeniyle suların kesileceği yerler merak edilmeye başlandı! İSKİ tarafından açıklanan listeye göre; İstanbul’un Anadolu yakasında birçok mahallede ve ilçede su kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Kesintinin 13 saat süreceği belirtildi. Peki; İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? İşte; 14 Eylül İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen tüm bilgiler!

14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak? İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar, 13 saat sürecek su kesintisi öncesi önlemlerini almak istiyor. Bu nedenle su kesintisinden etkilenecek yerler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki; İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? İşte detaylar!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 EYLÜL!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;

- Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

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