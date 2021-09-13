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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Son dakika: PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüte 2008 yılında katıldığı belirlenen teröristin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 144'e yükseldi.

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