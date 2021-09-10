Uyuşturucu taciri çete film gibi operasyonla çökertildi
İstanbul Narkotik Masası Polisleri 7 ilde yaptığı operasyonlarla 16 kişilik uyuşturucu çetesini çökertti. Yakalanan uyuşturucu tacirleri uçakla İstanbul'a getirildi. Ayrıca Mersin'de bir tırda İran'dan getirilen 125 kilo 700 gram Eroin maddesi ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 7 farklı ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 16 kişilik bir uyuşturucu çetesi çökertildi. 125 kilo 700 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi. Film gibi operasyon polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 7 farklı ilde dev bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir yıldır takip edilen bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Çete lideri Hakan A.'nın da aralarında olduğu 16 çete üyesi yakalandı. Ağrı Gürbulak'tan İran'a sürekli olarak gidip gelen çete üyeleri fiziki takiple adım adım izlendi ve yakalandı.
Çete üyelerinin polislere yakalanmamak için sürekli olarak sevkiyatlarda araç ve şoför değişikliği yaptıkları ifade edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda; Mersin'de bir tırda İran'dan getirilen 125 kilo 700 gram Eroin maddesi ele geçirildi.
Araçta bir ruhsatsız silah ve 16 mermi de bulundu. Film gibi operasyon polis kameralarına yansıdı. Hiç sabıka kaydı bulunmayan çete lideri Hakan A.'nın yurt dışına kaçmaya çalışırken Hatay'da gözaltına alındığı ifade edildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, satılması planlanan kişilerle eşleştirilen renklerle paketlendiği belirlendi.
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