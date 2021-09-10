El Kaide üyesi terörist yakalandı
Türkiye'nin terörle mücadelesinde ekipler 7/24 operasyonlarına devam ediyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü El Kaide üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.H. İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terör örgütü El Kaide üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İstanbul'da, terör örgütü El Kaide üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli, Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.