Cumhuriyet gazetesinde Kur'an-ı Kerim'den hazımsızlığı! İslam düşmanları yine saldırıya geçti
İslam düşmanı Cumhuriyet gazetesi bir kez daha Kur'an kurslarını hedef aldı. Daha önce Kur'an kursları için "Medreselerde Orta Çağ düzeni" ifadeleriyle asparagas habere imza atan Cumhuriyet gazetesi yine saldırıya geçti. CHP yandaşı gazete yaptığı iğrenç haberde "Okullarda Kur'an dersi dayatması" ifadelerine yer verdi.
Her fırsatta İslam düşmanlığını alenen gözler önüne seren Cumhuriyet Gazetesi, 1,5 yıl aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimin üçüncü gününde okullarda verilen din dersinden rahatsız oldu.
Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan gazete haberi, "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak servis etti.
İslam düşmanlığı ve hükümet karşıtı diliyle provokasyon yapa Cumhuriyet Gazetesi bu yıl da şaşırtmayan bir haber yayımladı. Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.
Eğitimin başlamasının 3 gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.
"KUR'AN DERSİ DAYATMASI"
Okullarda, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.
İLK ÖNCE "YASAL DEĞİL" YALANI GELMİŞTİ
Cumhuriyet gazetesi, her fırsatta İslam'a ve dini kuruluşlara saldırıyor. Gazete son olarak Kur'an kurslarını hedef alarak "Medreselerde Orta Çağ düzeni" adı altında bir haber servis etti. Kursların yasal olmadığını öne sürdüler.
Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi aşağılayıcı başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.
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