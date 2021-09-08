Cumhuriyet gazetesinde Kur’an-ı Kerim’den hazımsızlığı! İslam düşmanları yine saldırıya geçti

Her fırsatta İslam düşmanlığını alenen gözler önüne seren Cumhuriyet Gazetesi, 1,5 yıl aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimin üçüncü gününde okullarda verilen din dersinden rahatsız oldu.

Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan gazete haberi, "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak servis etti.