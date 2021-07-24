Cumhuriyet Gazetesi'nin rezil başlığına tepki yağdı! İBB'nin vatandaşı mağdur etmesini böyle servis ettiler

"BEDELİ İSTANBULLU ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: "Bedeli İstanbullu ödemeye devam ediyor. AK Parti döneminde 2 bin 250 yeni otobüs İBB bütçesiyle alındı. CHP'li yönetim ise 200 otobüs için yine borçlanma istiyor. İBB'yi borç batağına, ihmale sürükleyenleri de İstanbullular, 2024'te kenara itecek!"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Fırat Aydın: "Bahane üretme konusundaki maharetlerini belediye yönetmede kullansalar İBB'yi nerdeyse AK Parti dönemindeki kadar iyi yönetirler ama kafaları hep 'şeye' çalışıyor"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş: "İBB'nin sıvacı kadrosundan Cumhuriyet Gazetesi konuşuyor. Konuş sıvacı."

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mustafa Ateş: "Habere bak. Onaylanmayan bütçe, birçok metrobüste yangın çıkmasının ve arızalanmasının yanısıra İETT otobüslerinin de yolda kalmasına neden oluyor."