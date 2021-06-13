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CHP'nin yandaş medyası Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin iftirası ellerinde patladı! Çankırı'daki gerçekler ortaya çıktı

CHP'nin parayla asparagas haber yaptırdığı Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan bir raporu haber yaptı. Kasıtlı olarak çıkarılan "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberinin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Valilikten yapılan resmi açıklamada ad ve soyad değişikliğinin olması için gereken hususlar yeniden hatırlatıldı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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CHP'nin yandaş medyası Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin iftirası ellerinde patladı! Çankırı'daki gerçekler ortaya çıktı

Çankırı İl Nüfus Müdürlüğüne oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiaları yalanlandı.

YİNE CHP VE YANDAŞLARININ PARMAĞI VAR

CHP'nin yalan üretim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin iftirası Valilik tarafından yalanlandı. Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.

Yalan haberin bir kez daha CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP'de rapor olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan haberin gerçekleri kısa sürede deşifre edildi.

CHP'nin parayla haber yaptırdığı Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin oyunu yine elinde patladı.

Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.

Vali Ayaz Twitter hesabından yapığı paylaşımda "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

İŞTE VALİLİKTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"Bazı basın organlarında verilen "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur." denilerek bir açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberler hedef alınırken "Bazı Basın Yayın Organlarında yer alan isim değiştirme ile ilgili haberler tümüyle gerçek dışıdır..." ifadelerine yer verildi.

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