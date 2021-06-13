CHP'nin yandaş medyası Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin iftirası ellerinde patladı! Çankırı'daki gerçekler ortaya çıktı
CHP'nin parayla asparagas haber yaptırdığı Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan bir raporu haber yaptı. Kasıtlı olarak çıkarılan "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberinin detayları kısa sürede ortaya çıktı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Valilikten yapılan resmi açıklamada ad ve soyad değişikliğinin olması için gereken hususlar yeniden hatırlatıldı.
Çankırı İl Nüfus Müdürlüğüne oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiaları yalanlandı.
YİNE CHP VE YANDAŞLARININ PARMAĞI VAR
CHP'nin yalan üretim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin iftirası Valilik tarafından yalanlandı. Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.
Yalan haberin bir kez daha CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP'de rapor olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan haberin gerçekleri kısa sürede deşifre edildi.
CHP'nin parayla haber yaptırdığı Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin oyunu yine elinde patladı.
Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.
Vali Ayaz Twitter hesabından yapığı paylaşımda "Bugün bazı basın/yayın organlarında yer alan, il nüfus müdürlüğümüze oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşımızın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiası tamamen gerçek dışı olup detaylı açıklama bilahare yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
İŞTE VALİLİKTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA
"Bazı basın organlarında verilen "Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur." denilerek bir açıklamada bulunuldu.
Söz konusu haberler hedef alınırken "Bazı Basın Yayın Organlarında yer alan isim değiştirme ile ilgili haberler tümüyle gerçek dışıdır..." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
- Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?
- Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?
- Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...
- Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? Sınav tarihleri...
- LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...
- Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 12 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı?
- Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
- Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...