CHP'nin yandaş medyası Cumhuriyet ve Sözcü Gazetesi'nin iftirası ellerinde patladı! Çankırı'daki gerçekler ortaya çıktı

Çankırı İl Nüfus Müdürlüğüne oğlunun ismini değiştirmek amacıyla müracaat eden bir vatandaşın talebinin farklı gerekçeler ileri sürülerek yerine getirilmediği iddiaları yalanlandı.

YİNE CHP VE YANDAŞLARININ PARMAĞI VAR

CHP'nin yalan üretim merkezlerinden biri olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin iftirası Valilik tarafından yalanlandı. Valisi Abdullah Ayaz ve valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada gerçekler gözler önüne serildi.