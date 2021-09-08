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Son dakika: Sakarya'da 'eğitim uçağı düştü' paniği! Bulguya rastlanmadı çalışma sona erdi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Sakarya’da ’eğitim uçağı düştü’ paniği! Bulguya rastlanmadı çalışma sona erdi

Son dakika haberleri... Sakarya'da vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine 'eğitim uçağı düştü' yönünde ihbarda bulundu. Çok sayıda ambulans ve jandarma verilen adrese sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada her hangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda 112 acil yardım ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İDDİALAR YALAN ÇIKTI

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

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