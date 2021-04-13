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Cumhuriyet gazetesi Kur’an kurslarını hedef aldı: Yasal değiller

, her fırsatta İslam'a ve dini kuruluşlara saldırıyor. Gazete son olarak Kur’an kurslarını hedef alarak "Medreselerde Orta Çağ düzeni" adı altında bir haber servis etti. Kursların yasal olmadığını öne süren gazeteye tepki yağdı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Cumhuriyet gazetesi Kur’an kurslarını hedef aldı: Yasal değiller

, Kur'an kurslarının yasal olmadığını iddia etti, gazete büyük tepki çekti.

'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan , zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi aşağılayıcı başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.

Gazete kuran kurslarının kapatılması için asılsız iddialarla algı çalışması yaptı.

Haberde, 'nın çıkmasıyla eğitimde birlik sağlandığını, dolayısıyla Kur'an kurslarının yasa dışı olarak faaliyette olduğu yazıldı.

Verilen eğitimler ise gericilik olarak nitelendi.

Cumhuriyet gazetesine yurdun dört bir yanından vatandaşlar tepki gösterdi.

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