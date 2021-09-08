İzmir merkezli 42 il ve KKTC’deki FETÖ operasyonunda yeni gelişme: Darbeci Semih Terzi’nin oğlu da gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 42 il ve KKTC'de örgütün 'TSK yapılanması'na yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI 164'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında dün 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 137'si ise yakalandı. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164'e yükseldi. 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 164 şüpheliden 7'si de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheli ise aranıyor.

DARBCİ SEMİH TERZİ'NİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin de bulunduğu belirtildi.