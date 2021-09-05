Koronavirüsle mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! İşte 48 saat kuralının detayları
Türkiye koronavirüse kaşır aşılanma oranı hızla artarken yeni bir döneme geçiliyor. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55'e ulaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelgede konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmak ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat için HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasına bakılacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesi uyarınca, yarından itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmak ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat için HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
ÜCRET İADESİ YOK
Hastalığı geçirmemiş ve aşı olmamış ya da belirtilen şartlarda PCR testi bulunmayanların etkinliklere katılımına ve şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek. Yüksek Hızlı Tren kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcular, trenin durduğu ilk istasyonda indirilecek ve kendilerine bilet ücretleri iade edilmeyecek.
Havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nca yapılan PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da saha kontrollerinin devam edeceğini, yolcu taşıyan otobüslerin sıkı bir şekilde denetleneceğini duyurdu.
278 CAN KAYBI 20 BİN 33 VAKA
Türkiye'de dün 283 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, dün 382 bin 825 doz aşı uygulandı.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bine yükseldi.
BAKAN KOCA UYARDI
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Kovid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS Bursluluk taban puanları kaç? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puanları sorgulama! (2021)
- 2021 Bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı? İOKBS bursluluk soru cevapları ne zaman yayınlanacak?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
- ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?
- "Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
- Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?