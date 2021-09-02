Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 2 Eylül Perşembe
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs salgınında bugün 23 bin 496 yeni vaka tespit edilirken, 283 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,71, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,65 olarak ölçüldü.
Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 854 bin 935, 2'nci dozda 37 milyon 645 bin 172 ve 3'üncü dozda 8 milyon 760 bin 897 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 306 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
VAKA TABLOLARI VE AŞI
Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "%78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
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