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Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Türkiye’de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı yapılan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti. Yapılan açıklamada 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

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