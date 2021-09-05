Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Kabine toplanıyor

KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER MASADA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eylül ayı ile birlikte pandemi kuralları da yeniden güncellenecek. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde.



Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek.