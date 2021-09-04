Son dakika: Millet İttifakı'nda kriz! CHP-İYİ Parti hattında yeni çatlak mı? Adaylık düğümü nasıl çözülecek?
Son dakika haberine göre Millet İttifakı’ndaki cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde henüz net bir karar yok. Öyle ki her gün yeni ve birbirinden farklı açıklamalar peşi sıra geliyor. Adaylık karmaşası nasıl çözülecek, hangi isim ne planlıyor? CHP- İYİ Parti, HDP ile yol yürür mü? Millet İttifakı'ndan "HDP kırılması" mı? İşte muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar…
Millet İttifakı 2023 öncesinde ortak aday sinyali vermişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı "İttifakta çatlak mı var?" sorusunu akıllara getirdi. İP lideri Meral Akşener "Tek adayla gitmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir hamle yaparak "Birden fazla aday gösterebiliriz" dedi.
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu. Tartışılacaksa, cumhurbaşkanının nitelikleri konuşulmalı" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA GÜZELLEME
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in hamlesi ise oldukça dikkat çekici. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi Kılıçdaroğlu'na karşı bir hamle olarak yorumlandı.
HDP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA GÖZDAĞI
HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na gözdağı verdi. Yerel seçimlerde iktidarın kaybetmesi için Millet İttifakı'na oy verdiklerini söyleyen Paylan, "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur" dedi.
"İKTİDARIN KAYBETMESİ İÇİN OY VERDİK"
Yerel seçimlerde iktidarın kaybetmesi için Millet İttifakı'na oy verdiklerini belirten Paylan, "Biz İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde muhalefete, iktidar kaybetsin diye oy verdik. Tek bir stratejimiz vardı. İktidara kaybettirmek. Ama şimdi kazanacağımız bir barış ve demokrasi var" dedi.
"ÇOK BÜYÜK BİR HATADA BULUNURLAR"
HDP'li Paylan, "Millet İttifakı şöyle bakarsa, 'Ben nasıl olsa yürürüm, HDP seçmeni nasıl olsa Erdoğan'a karşıt, ben ne yaparsam yapayım, milliyetçi politika da gütsem nasıl olsa bana oy verecek' derlerse çok büyük bir hatada bulunurlar" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU, MİLLET İTTİFAKI'NI İŞARET ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, katıldığı bir programda HDP yönetiminden son dönemde gelen açık ittifak çağrıları sorulmuştu. CHP lideri, bu çağrılara yanıtının ne olacağı sorusuna Millet İttifakı'nı işaret ederek yanıt vermişti. "İttifak bileşenleri ile hareket etmek zorundayız" demişti.
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