Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylık krizi mi yaşanıyor?

HDP'NİN DESTEĞİNİ YİNE REDDETTİ

CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KRİTİK TARİH EYLÜL

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Gözler Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına çevrilmiş durumda. Bu konuda halen belirsizlik sürmekte. Ancak anketler yaptırıyor CHP ve İYİ Parti bu konuda. Anketlerin sonucuna göre hareket etme kararında önümüzdeki süreçte adayın belirlenmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın karar alması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti. Bu yönde görüşlerini dile getirdi. Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu söyledi. Değerlendirmeler yapılıyor şöyle ki HDP tabanının oyunu almak oldukça önemli olacak bu hesaplamalar yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sağ kesimden oy alamayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor yine Millet İttifakı'nda. Hesaplar bir anlamda HDP seçmeni etrafında dönüyor. HDP'den de açıkça ittifak yapılması yönünde açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bir karar verilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı açısından adayı belirlemek hiç de kolay görülmüyor." ifadelerini kullandı.

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