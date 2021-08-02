Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylık krizi mi yaşanıyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini itiraf ettti. İttifakın diğer ayağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söylemişti. Tek bir aday ile seçime katılmak isteyen Millet İttifakı, çıkmaza girmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde sağ kesimin oylarının alınamayacağı görüşünde birleşilirken, Meral Akşener'in adaylığı söz konusu olduğunda da HDP oylarının gelmeyeceği korkusu ittifakı oldukça düşündürüyor. Öte yandan HDP de, Millet İttifakı'nın gizli değil açık ortağı olduklarının CHP ve İP tarafından ilan edilmesini istedi. Bu kritik gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.
KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU
Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Millet ittifakı karar verirse ben aday olurum" diyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
AÇIKÇA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Millet İttifakı'nın kararı ve onayı olması halinde adaylıktan kaçmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil" dedi.
HDP'NİN DESTEĞİNİ YİNE REDDETTİ
CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MİLLET İTTİFAKI'NDA KRİTİK TARİH EYLÜL
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Gözler Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına çevrilmiş durumda. Bu konuda halen belirsizlik sürmekte. Ancak anketler yaptırıyor CHP ve İYİ Parti bu konuda. Anketlerin sonucuna göre hareket etme kararında önümüzdeki süreçte adayın belirlenmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın karar alması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti. Bu yönde görüşlerini dile getirdi. Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu söyledi. Değerlendirmeler yapılıyor şöyle ki HDP tabanının oyunu almak oldukça önemli olacak bu hesaplamalar yapılıyor.
Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sağ kesimden oy alamayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor yine Millet İttifakı'nda. Hesaplar bir anlamda HDP seçmeni etrafında dönüyor. HDP'den de açıkça ittifak yapılması yönünde açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bir karar verilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı açısından adayı belirlemek hiç de kolay görülmüyor." ifadelerini kullandı.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...