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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylık krizi mi yaşanıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylık krizi mi yaşanıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini itiraf ettti. İttifakın diğer ayağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söylemişti. Tek bir aday ile seçime katılmak isteyen Millet İttifakı, çıkmaza girmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde sağ kesimin oylarının alınamayacağı görüşünde birleşilirken, Meral Akşener'in adaylığı söz konusu olduğunda da HDP oylarının gelmeyeceği korkusu ittifakı oldukça düşündürüyor. Öte yandan HDP de, Millet İttifakı'nın gizli değil açık ortağı olduklarının CHP ve İP tarafından ilan edilmesini istedi. Bu kritik gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU
Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Millet ittifakı karar verirse ben aday olurum" diyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

AÇIKÇA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Millet İttifakı'nın kararı ve onayı olması halinde adaylıktan kaçmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Elbette, yani Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil" dedi.

HDP'NİN DESTEĞİNİ YİNE REDDETTİ
CHP lideri, röportajda HDP ile ittifak yapmadıklarını da savundu. "HDP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık ki. Sadece İYİ Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yaptık, aynı ittifakla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA KRİTİK TARİH EYLÜL
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, "Gözler Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına çevrilmiş durumda. Bu konuda halen belirsizlik sürmekte. Ancak anketler yaptırıyor CHP ve İYİ Parti bu konuda. Anketlerin sonucuna göre hareket etme kararında önümüzdeki süreçte adayın belirlenmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın karar alması durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etti. Bu yönde görüşlerini dile getirdi. Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu söyledi. Değerlendirmeler yapılıyor şöyle ki HDP tabanının oyunu almak oldukça önemli olacak bu hesaplamalar yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sağ kesimden oy alamayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor yine Millet İttifakı'nda. Hesaplar bir anlamda HDP seçmeni etrafında dönüyor. HDP'den de açıkça ittifak yapılması yönünde açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçte bir karar verilmeye çalışılıyor. Millet İttifakı açısından adayı belirlemek hiç de kolay görülmüyor." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nda kritik tarih Eylül! Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? MİLLET İTTİFAKI’NDA KRİTİK TARİH EYLÜL! CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

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