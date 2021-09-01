CHP'de adaylık krizi büyüyor! Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir de dahil oldu! Soyer'den İmamoğlu ve Yavaş'a üstü kapalı gönderme
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi. Soyer, ''Adaylığı bizi de ittifakı da rahatlatır'' diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi.
''Benim adım cumhurbaşkanı adaylığı için geçmesin'' dedi. Adaylık hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı göndermede bulundu.
CHP'de adaylık hesapları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi.
Soyer, en doğru adayın Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.
Sözcü'ye konuşan Soyer, "İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının isimleri cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok" sorusuna da yanıt verdi.
Soyer ise şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan memnunum. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. 'Belediye başkanı olmak için doğmuşum' diyecek kadar işimi çok seviyorum."
CHP'lilerden peş peşe Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelirken İYİ Parti'li kurmayların Akşener ısrarı ise sürüyor.
Kimin aday olacağı ile ilgili, gözler artık genel başkanların vereceği kararda.