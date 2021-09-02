Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: Adayım demedi tarif yaptı

İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında anlattıklarından öne çıkanlar:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu son dönemlerde daha temkinli adaylık açıklaması yapıyor. Çünkü henüz Millet İttifakı bileşenleri bir araya gelmeden yani genel başkanlar düzeyinde adayın kim olacağı ile ilgili görüşme yapılmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaymış gibi lanse edilmesi ittifak içerisinde tartışmalara yol açıyor.