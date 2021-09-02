Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: Adayım demedi tarif yaptı
Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez ‘adayım’ demedi, cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında anlattıklarından öne çıkanlar:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu son dönemlerde daha temkinli adaylık açıklaması yapıyor. Çünkü henüz Millet İttifakı bileşenleri bir araya gelmeden yani genel başkanlar düzeyinde adayın kim olacağı ile ilgili görüşme yapılmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaymış gibi lanse edilmesi ittifak içerisinde tartışmalara yol açıyor.
CHP'li kurmaylar bizim adayımız Kemal Kılıçcaroğlu'dur hatta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklamaları geliyor. İYİ Parti'den ise adayımız Meral Akşener ifadeleri geliyor. Bu karşılıklı açıklamalar krize yol açıyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu son olarak yaptığı açıklamada adayım demedi bir aday tarifi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu adayın parlamenter sistemi benimsemiş, kazandığı takdirde yetkilerini parlamentoya devredecek ve egosu olmayan bir aday olarak tanımladı. Ancak adayın kim olduğu sorusu hala cevapsız."
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