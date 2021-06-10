HDP’li Garo Paylan: HDP’li işimiz yok diyorlar, bu büyük sıkıntı

"İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLMAKTAN HAZ DUYMUYORUZ"

HDP'ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, "Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım.