HDP’li Garo Paylan: HDP’li işimiz yok diyorlar, bu büyük sıkıntı
Millet İttifakı ortakları arasındaki uyum sorunu devam ediyor. HDP’li Garo Paylan, ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti’nin tutumunu eleştirerek, “Cesaretleri yok.” dedi. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile dirsek temaslarını her defasında reddetmeleri, HDP'lilerin tepkilerine neden oluyor. HDP milletvekili Garo Paylan, “Millet İttifakı HDP ile ilişkilerinde samimi değil 'HDP ile beraber misiniz?' deyince inkar ediyorlar bu büyük bir sıkıntı.” diye konuştu.
HDP'li Garo Paylan, Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki seçimlere ve partilerine açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Garo Paylan, "HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder." dedi.
"İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLMAKTAN HAZ DUYMUYORUZ"
HDP'ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, "Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım.
"HDP İLE İTTİFAK MISINIZ DEYİNCE 'TÖVBE' DİYORLAR, BU BÜYÜK BİR SIKINTI"
HDP ile ittifak yaptıklarını gizleyen CHP ve İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef alan Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.
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