Akdeniz’deki petrol sızıntısı Samandağ sahiline ulaştı

Fuel oilin ne kadarının denize sızdığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışması yürütüldüğünü biliyoruz. Tabi açık denize sızan bu fuel oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularına doğru ilerledi. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğümüze bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir.