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İşçilere korona PCR testi ücretli mi? İşçilere çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu?

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Giriş Tarihi: 03.09.2021
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İşçilere korona PCR testi ücretli mi? İşçilere çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu?

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar geldi! Öğretmenlerden sonra aşı olmayan işçilerin durumunun ne olacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan koronavirüs aşısı olmayan işçilerle ilgili önemli bir karar geldi. Peki; İşçilere PCR testi ücretli mi? İşçilere PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu? İşte merak edilen soruların yanıtları!

İşçilere PCR testi ücretli mi? İşçilere PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu? Milyonlarca işçi ve çalışanı ilgilendiren karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ülkemizde henüz koronavirüs aşısını olmayan milyonlarca çalışan bulunurken, bu çalışanlarla ilgili karar açıklandı. Daha önce, aşı olmayan öğretmenlere aşı zorunluluğu gelmişti.

İŞÇİLERE ÇALIŞANLARA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı karara göre; Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

PCR TESTLERİ NEREDE YAPTIRILIR?

Sağlık Bakanı Koca da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

TEST ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

Genelgeye göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi, vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

ANTİKOR TESTİNİN PCR TESTİNDEN FARKLARI NELERDİR?

PCR, COVID-19 için altın standart "tanı testi"dir. Antikor testi ise daha çok "tarama" amacıyla kullanılmaktadır. Kan örneği kullanılarak yapılan antikor testinde IgM bandının pozitif çıkması hastalığın geçirilmekte olduğunu, IgG bandının pozitif çıkması ise hastalığın daha önce geçirilmiș olduğunu gösterir. Bir kișide halihazırda COVID-19 enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı gösteren en iyi (duyarlıve özgül) test, ağız-burun sürüntü örneği kullanılarak yapılan PCR testidir.

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