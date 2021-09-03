İşçilere korona PCR testi ücretli mi? İşçilere çalışanlara PCR testi zorunlu mu? Kimlere PCR testi zorunlu?

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

ANTİKOR TESTİNİN PCR TESTİNDEN FARKLARI NELERDİR?

PCR, COVID-19 için altın standart "tanı testi"dir. Antikor testi ise daha çok "tarama" amacıyla kullanılmaktadır. Kan örneği kullanılarak yapılan antikor testinde IgM bandının pozitif çıkması hastalığın geçirilmekte olduğunu, IgG bandının pozitif çıkması ise hastalığın daha önce geçirilmiș olduğunu gösterir. Bir kișide halihazırda COVID-19 enfeksiyonunun bulunup bulunmadığı gösteren en iyi (duyarlıve özgül) test, ağız-burun sürüntü örneği kullanılarak yapılan PCR testidir.