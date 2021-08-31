Son dakika: Akdeniz’de petrol sızıntısı paniği: Kriz masası kuruldu! Türkiye’den 3 gemi yola çıktı

Saner, şunları kaydetti:

"Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın."