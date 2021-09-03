Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! Gara, Kandil ve Sincar’da faaliyet gösteren 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak konuyla ilgili detayları anlattı.

Ulak, "Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında operasyonlarına aralıksız devam ederken MİT özellikle Suriye ve Kuzey Irak'ta destan yazıyor. Adım adım takip sonrasında Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren terör örgütü PKK mensubu 3 terörist SİHA'mız tarafından nokta atışıyla tespit edilerek vurularak yok edildi." ifadelerini kullandı.