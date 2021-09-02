Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bize ne oldu?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 10.30 itibarıyla yapılan doz sayısı toplam 95 milyon 71 bin 365 oldu. Ancak dün açıklanan 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre, 23 bin 946 vaka tespit edildi, 290 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha maske ve mesafe uyarısında bulundu. Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik" ifadesini kullandı.

Bize ne oldu?

Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021