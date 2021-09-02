Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gaziantep "mavi" kategoriye girdi

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75,6 seviyesinde bulunuyor.