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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gaziantep "mavi" kategoriye girdi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Gaziantep mavi kategoriye girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75,6 seviyesinde bulunuyor.

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