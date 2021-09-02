Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı! Hamileler neden aşı olmuyor?

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi son 2 aydaki raporlarını yayınladılar. Bizim ülkemizde buna paralel olarak seyretti.

Gerçekten aşı olmayan gebelerimiz ile aşı olan gebelerimizi kıyasladığımızda aşı olmayan gebelerde yoğun bakıma yatışlarda 3 katına kadar artış oldu.