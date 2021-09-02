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Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı! Hamileler neden aşı olmuyor?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı! Hamileler neden aşı olmuyor?

Delta varyantı hamilelerin Covıd-19'u ağır geçirmesine hatta ölümüne neden oluyor. Aşısız hamilelerde hastaneye yatış ve ölüm oranı arttı. Uzmanlar, hamilelere yeni tip koronavirüsün delta varyantının daha ağır geçmesi nedeniyle aşı çağrısında bulunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ'un konuğu olan Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Özlem Moraloğlu değerlendirdi.

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi son 2 aydaki raporlarını yayınladılar. Bizim ülkemizde buna paralel olarak seyretti.

Gerçekten aşı olmayan gebelerimiz ile aşı olan gebelerimizi kıyasladığımızda aşı olmayan gebelerde yoğun bakıma yatışlarda 3 katına kadar artış oldu.

Entübasyon oranları ve ölüm oranlarında da artış olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda varyant daha ağır bir tablo çiziyor. Sadece gebeliğin kendisi Kovid-19 virüsü açısında risk faktörü.

Dolayısıyla bütün gebelerimize gebe kalmadan önce ve gebelikte aşı olmalarını öneriyoruz. Bu aşıların hepsi cansız virüs aşıları zaten bizim daha önce gebelerde kullandığımız aşılar. Bunla ilgili artık elimizde çok büyük bir veri var elimizde.

Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi 139 bin sayılık bir gebe verisi yayınladı. Gebelikte aşı yapıldığında hiçbir sıkıntı olmadığı ve bir yan etki görülmediği doğumdan sonra bebeklerde anomolide bir artış olmadığı ortaya kondu.

Her dönemde aşılarını olabilirler. İlk 3 ay içerisinde aşıya bağlı biraz ateş olabilir. Ama onu da ilaç vererek engelleyebiliyoruz. Dolayısıyla gebeler her dönemde aşı olabilirler."

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