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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde aşılanma oranlarını açıkladı. Bakan Koca: "Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57, tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler arasında birinci doz aşısını olanların oranının yüzde 84,06'ya, ikinci doz aşısını olanların ise yüzde 72,57'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57.

Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

Bakan Koca sevindiren haberi duyurdu BAKAN KOCA SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

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