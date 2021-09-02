Son dakika: Türk askeri teröristlere geçit vermedi! Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.