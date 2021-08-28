Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14-20 Ağustos'ta illere göre vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadelerine yer verdi.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.
EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca 27 Ağustos Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.
Türkiye'de saat 23.23 itibarıyla yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 485 bin 296'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 737 bin 751 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 84'Ü İLK DOZ AŞISINI OLDU
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"
KIRMIZI RENKLİ TEK İL ŞANLIURFA, TURUNCU OLDU
Adıyaman'daki 89 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi", Ağrı "sarı" kategorisine ulaşırken kırmızı renkli tek il olan Şanlıurfa da "turuncu" bölümünde yerini aldı.
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Turuncu kategoriye geçen Şanlıurfa'da, 75 mobil ekip sahada Kovid-19 mücadele kapsamında aşılama çalışması yürütüyor.
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