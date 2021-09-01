İzmir’de işçilerin ayak sesleri: Grev kapıda

"GENEL MÜDÜR MAAŞI İSTEMİYORUZ, EMEKÇİYİZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kendilerine ücret konusunda hak verdiğini de belirten Giral, "SODEMSEN tutum olarak ücretlerin düşük olduğunu kabul ediyor. Fakat bunları bir anda nasıl kapatacağız diyorlar. Ancak o zaman bir öneri sunulmalı ve niyet gösterilmeli. Burada büyük etken belediye başkanı… Biz Sayın Soyer'e derdimizi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. TİS'in iyi sonuçlanacağı inancımız var. Bu nedenle müzakere ve mücadeleyi elden bırakmayacağız. Hakkımızı alana kadar müzakere ve mücadeleye devam edeceğiz. Kimse bize geri adım atılsın dememeli. Biz genel müdür maaşı istemiyoruz, emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz." dedi.