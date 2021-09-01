İzmir'de işçilerin ayak sesleri: Grev kapıda
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş'de görev alan 621 personel için başlatılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci uyuşmazlıkla sonuçlandı. Çalışanlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den hakkını istiyor. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Biz kapıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Ancak hakkımı vermezlerse anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanırız." dedi.
İzmir'in en önemli toplu ulaşım araçlarından olan Metro ve Tramvay çalışanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Demiryolu İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bulunan Metro A.Ş' de çalışan 621 personel için görüşmeler 20 Nisan tarihinde başlarken, ilk görüşme Ankara'da SODEMSEN ile gerçekleştirilmişti. İlk görüşmelerin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, pandeminin de etkili olması ile birlikte süreç yavaş işlerken, süreçte arabuluculuk aşaması da uzlaşı olmadan sonuçlandı.
MASADA ÇÖZELİM
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Büyükşehir Belediyesi'ne masada çözüm çağrısında bulundu. TİS sürecinde ilk hedeflerinin masada çözüm olduğunu belirten Hamdullah Giral, "Metro ve tramvay için arabuluculuk süresi sona erdi ve 60 günlük grev süreci başladı. Sayın Tunç Soyer ile de bu sürecin masada çözümü için acil görüşme talebinde bulundum. Tabii ki tam fuar dönemi olmasından kaynaklı olarak henüz bir görüşme gerçekleştiremedik. Ancak önümüzdeki günlerde görüşeceğimizi düşünüyoruz. Bizler her zaman sorunu masada çözme düşüncesindeyiz. Eğer karşı taraftan da bir uzlaşı adımı gelmezse işçilerimizin haklarını savunmak için grev kararı almaktan çekinmeyiz. Bizler şu ana kadar sadece sakal eylemi ve sivil kıyafet eylemi gerçekleştirdik." dedi.
7/24 GÖRÜŞMEYE AÇIĞIM DEDİM
"Bizim amacımız İzmir halkını ve sendikaya üye işçilerimizi mağdur etmek kesinlikle değil." diyen Giral; "Zaten görüşmelerde masanın karşı tarafında bulunan yetkililerden şimdiye kadar 'biz şu rakamı verdik, fazlasını veremeyiz' gibi bir söylem olmadı. Görüşme süreci devam ediyor. Kendilerine 7 gün 24 saat, ne zaman isterlerse artı bir teklif durumunda görüşmeye hazırız mesajı verdik. Yolu tıkarlarsa zaten bizim başka bir yapacağımız durum yok." diye konuştu.
BUCA METROSU VE ÇİĞLİ TRAMVAYI İLE GURUR DUYULUYOR ANCAK…
TİS sürecinde zam beklentilerinin yüzdelik olarak ifade edilmemesi gerektiğini belirten Giral, belediyenin diğer şirketlerinde çalışan işçiler ile kendileri arasında maaş farkı olduğunu dile getirdi. Giral açıklamasında; "Biz kapıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Ancak hakkımı vermezlerse anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanırız. Biz yüzdelik olarak bir dilim söylemiyoruz çünkü bu kamuoyunu yanıltıcı olacaktır. Bizlerin en önemli taleplerinden bir tanesi sosyal haklarımızın eşitlenmesi…
57 TL yakacak yardımı diğer birimlerde 300-400 TL ise zaten bana yüzde 100 zam yapsa dahi yine aynı seviyeye gelmiyor. Belediyenin diğer şirketlerinde 25 yıl çalışan emekli olan bir arkadaşa 6 bin TL emekli maaşı bağlanır. Metrodan emekli olan kişi ise 3 bin 3 bin 500 TL alabiliyor sadece. Hayatının tüm kademelerini etkileyebiliyor. Bizim tek derdimiz emek mücadelemiz. Kimse ile kavga etme durumumuz yok. Buca Metrosu deniliyor, Çiğli Tramvayı deniliyor ve bununla gurur duyulduğu söyleniyor ancak artık çalışanın da karnının gurultusu duyulmalı. Karnımızın gurultusu artık giderilmeli, evimize ekmek götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"GENEL MÜDÜR MAAŞI İSTEMİYORUZ, EMEKÇİYİZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"
Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kendilerine ücret konusunda hak verdiğini de belirten Giral, "SODEMSEN tutum olarak ücretlerin düşük olduğunu kabul ediyor. Fakat bunları bir anda nasıl kapatacağız diyorlar. Ancak o zaman bir öneri sunulmalı ve niyet gösterilmeli. Burada büyük etken belediye başkanı… Biz Sayın Soyer'e derdimizi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. TİS'in iyi sonuçlanacağı inancımız var. Bu nedenle müzakere ve mücadeleyi elden bırakmayacağız. Hakkımızı alana kadar müzakere ve mücadeleye devam edeceğiz. Kimse bize geri adım atılsın dememeli. Biz genel müdür maaşı istemiyoruz, emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz." dedi.
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