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Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

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Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Görüşleri kendisini bağlar, su gibi temel yaşam hakkının engellenmesi parti politikamızla taban tabana zıttır" demişti.

''YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA SU ÜCRETİ ALACAĞIZ''

Bolu Belediye Başkanı Özcan, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak'' şeklinde konuşmuştu.

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