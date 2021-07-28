Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

''YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA SU ÜCRETİ ALACAĞIZ''

Bolu Belediye Başkanı Özcan, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak'' şeklinde konuşmuştu.