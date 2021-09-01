Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu getirildi! Uygulama 6 Eylül’de başlıyor

"OTİZM FARKINDALIĞI"



SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ının da katıldığı törende açıklamalarda bulunan Hasan Pezük, şunları söyledi:



''Engelsiz ulaşım hedefleri kapsamında engelli yolcuların biletlerini internetten kolayca alabilmeleri için üyelik sistemi uygularken uygun garlarda sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet veren gişe tahsis ediliyor. SOBE Vakfı ile yaptığımız bu iş birliğiyle toplumda otizm farkındalığının yükseleceğine inanıyorum. Günde binlerce yolcuyu ulaştıran yüksek hızlı, ana hat, bölgesel trenlerimiz ile Marmaray ve Başkentray'da yolcuların dikkatine sunulacak olan çeşitli video, afiş gibi görsel araçlarla otizm farkındalığı mutlaka artacaktır. Demiryolu geçen şehirlerde bir tek vatandaşımızın bile otizm farkındalığı kazanması ve empati yapabilmesini sağlayabilirsek bu hepimizi çok mutlu edecektir. Unutmayalım ki otizm bir hastalık, bir eksiklik değildir. Otizmle bir ömür boyu yaşamak durumunda kalan arkadaşlarımızın ve ailelerinin bizden istediği tek şey bu farklılığı kabul edip onlara destek olmamızdır.''

