İşte Türkiye’nin Afganistan planı! Yeni köprüler kurulacak

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefon konuşması yapan Çavuşoğlu'nun bu görüşmesinde de Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi. Çavuşoğlu, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile de görüşme gerçekleştirerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.