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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi! Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan diplomasisine aralıksız devam ediyor. Mülteci sorunu ve bölgenin istikrarı konusunda açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Alman Şansölyesi Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Afganistan görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan diplomasisine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaştığı mesajında, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve göç konusu başta olmak üzere bölgesel meseleler masaya yatırdı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek konular ve Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, Alman Şansölyesi Merkel ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, ALMAN ŞANSÖLYESİ MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN DİPLOMASİSİ

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