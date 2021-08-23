Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi! Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.