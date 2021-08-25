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ABD'den Afganistan açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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ABD’den Afganistan açıklaması: Sorumluluğumuz yoktur

Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den Afganistan'dan tahliyelerle ilgili açıklama geldi. Kirby, ''Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur.'' dedi.

John Kirby, bakanlıkta düzenlediği basın açıklamasında, halen devam eden tahliye operasyonuna ilişkin detaylar verdi ve son gelişmeleri değerlendirdi.

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Pentagon Sözcüsü Kirby'in açıklaması şu şekilde:

Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yok. Kabil Havalimanı'nda 10 binden fazla kişi tahliye edilmeyi bekliyor. Tahliye için Taliban kumandanları ile irtibat halindeyiz. Bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Her gün olabildiğince çok insanı tahliye etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi. Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor.

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