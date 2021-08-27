CHP'de sular durulmuyor! Mehmet Sevigen partinin geldiği son noktayı açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde parti içi demokrat kimliğini kaybeden CHP'de Muharrem İnce olmak üzere birçok isim ayrılarak yeni bir siyasi atılıma yöneldi. Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin köklü ve sembol isimlerinin eleştirisine dahi cepheler açarak parti içinde adeta büyük bir bölünmeye gitti. Bunun son örneği CHP'li Mehmet Sevigen oldu. Sevigen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle partiden ihtaç edilmek istendiğini açıkladı. Üzerinde son derece büyük baskılar olduğunu söyleyen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tek adamlığı" ve "CHP'nin oylarının neden artmadığı" eleştirisini yaptığı için başına gelenleri ve partinin geldiği son noktayı işte böyle anlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi ile birlikte "tek adam" dönemine evrilen CHP'de taşlar yerinden oynuyor. Parti içinde eleştiriye dahi tahammülü olmayan CHP'li yönetim, yılların sembol isimlerini tek tek ihraç etmeye kalktı. CHP'li Mehmet Sevigen, partideki yok olan demokrasi kültürünü ve Atatürk çizgisinden ayrılan yeni siyasetin fotoğrafını çekti. İşte CHP'nin geldiği son noktanın özetini anlatan Sevigen'in çok konuşulacak sözleri:
Biliyorsunuz 16 Ağustos'ta eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ile söyleşi yapmıştık. Ülke gündemini ve partisi CHP'yi konuştuğumuz söyleşide Sevigen, mevcut parti yönetimine yönelik bazı eleştirilerde bulunmuştu. SABAH gazetesine röportaj vererek eleştiride bulunması bazı yöneticilerin hoşuna gitmemiş olacak ki Sevigen, 'Kesin çıkarma cezası' talebiyle disipline sevk edildi. Yani kısaca yıllarını verdiği partisi CHP'den ihracı isteniyor. Sevigen hakkında yapılan disiplin suçlamasında açık açık şu ifade yer alıyor: "16 Ağustos 2021 tarihinde Sabah Gazetesi GÜNAYDIN ekine vermiş olduğunuz röportajda söylemiş olduğunuz..."
Neresinden tutsan elinde kalır derler ya, aynen öyle işte. Hem biz her türlü eleştiriye açık bir partiyiz, düşünce özgürlüğü bizim kırmızı çizgimiz diyerek seçmenden oy toplamaya çalışacaksınız, hem de yıllarca CHP'ye emek vermiş Sevigen'i söyleşide partisini eleştirdiği için atmaya kalkacaksınız. Yazık gerçekten muhalefetin lokomotifi konumunda olan CHP'nin düştüğü duruma..
'GÖZDAĞI VERİYORLAR'
Son durumu öğrenmek için Sevigen'i aradım... "Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım" diyen Sevigen şöyle konuştu:
"Partiyi bakkal dükkanı gibi yöneten bir zihniyet var karşımda. Size verdiğim röportajda Genel Başkanı eleştirdiğim için beni ihraç etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu eleştirilemez mi? Hani sürekli 'tek adam yönetimi' diye iktidarı eleştiriyorlar ya, tek adam görmek isteyen CHP'ye baksın. Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken hâlâ kendini eleştirenleri partiden atma peşindeler. Kaç yıldır muhalefette ve hâlâ oylar yerinde sayıyor. Eleştirecekseniz CHP neden hâlâ muhalefette bunu sorgulasınlar. Bana yapılan bu ihraç talebi aslında benim üzerimden partide mevcut yönetime eleştiride bulunmak isteyenlere gözdağıdır.
'DEMOKRATIM DEMESİN'
"Eğer partiden ihraç edeceksen beni değil, Atatürk'e hakaret edenlere, 1915'e Ermeni Soykırım'ı diyenleri ihraç et. Ama yapamazlar. Beni kimse CHP'den atamaz" diyen Sevigen, şöyle devam etti: "Ben partimin bütün kademelerinde çalıştım, yıllarımı verdim. Beni ihraç etmek isteyenler gerçek CHP'liler değil. SHP'yi batıran kadro şimdi CHP'yi batırıyor. CHP'de çeteler konuşulurken, tacizler konuşulurken, çeşitli iddialar varken onlar neyle uğraşıyor? Bu kadar olay varken, 10 yıldır bir arpa boyu yol alamamışsın. Bizim bıraktığımız yerden bırak yerinde saymayı, üç-beş puan geriye düşmüşsün. Ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edeceksin, pes doğrusu!
Kılıçdaroğlu ben demokratım demesin. Eleştiri yaptım diye partimden atmak istiyorlar beni. Yıllarca iktidara gelmemiz için mücadele ettim, CHP'nin ikinci kuruluşunda bizzat yer almış bir siyasetçiyim. Bugün beni CHP'den atmak isteyenler CHP'nin C'sini bilmezken ben CHP'nin genel sekreteriydim. Benim üzerimden partilileri susturmak istiyorlar. Dikensiz gül bahçesi istiyor mevcut yönetim ama beni susturamazlar. Bunlar solcu falan değil, solcu olan kimse, eleştirildiği için partiden atmaya kalkmaz. Ne disipline sevk edilmem ne de partiden atılma tehlikesi ile karşı karşıya olmam beni üzüyor. Burada beni üzen tek şey, ülkenin en köklü partisinin geldiği nokta. İkinci defadır beni CHP'den atmak istiyorlar, ben de ders niteliğinde bir savunma hazırladım. Kimse benim parti sevgimi ve partime bağlılığımı ölçemez. Ben babadan CHP'liyim. Sadece SABAH gazetesine röportaj verdiğim için beni partiden atmaya kalkanlara en güzel cevabı halkımız verecektir. Demokratım diye gezenlerin gerçek yüzü de bu olayla iyice ortaya çıktı."
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