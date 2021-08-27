CHP’de sular durulmuyor! Mehmet Sevigen partinin geldiği son noktayı açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu dönemi ile birlikte "tek adam" dönemine evrilen CHP'de taşlar yerinden oynuyor. Parti içinde eleştiriye dahi tahammülü olmayan CHP'li yönetim, yılların sembol isimlerini tek tek ihraç etmeye kalktı. CHP'li Mehmet Sevigen, partideki yok olan demokrasi kültürünü ve Atatürk çizgisinden ayrılan yeni siyasetin fotoğrafını çekti. İşte CHP'nin geldiği son noktanın özetini anlatan Sevigen'in çok konuşulacak sözleri:

Biliyorsunuz 16 Ağustos'ta eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ile söyleşi yapmıştık. Ülke gündemini ve partisi CHP'yi konuştuğumuz söyleşide Sevigen, mevcut parti yönetimine yönelik bazı eleştirilerde bulunmuştu. SABAH gazetesine röportaj vererek eleştiride bulunması bazı yöneticilerin hoşuna gitmemiş olacak ki Sevigen, 'Kesin çıkarma cezası' talebiyle disipline sevk edildi. Yani kısaca yıllarını verdiği partisi CHP'den ihracı isteniyor. Sevigen hakkında yapılan disiplin suçlamasında açık açık şu ifade yer alıyor: "16 Ağustos 2021 tarihinde Sabah Gazetesi GÜNAYDIN ekine vermiş olduğunuz röportajda söylemiş olduğunuz..."