28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika | FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
ABONE OL
Son dakika | FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 5’i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 32 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FETÖ elebaşının yeğeni için hesap vakti FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ İÇİN HESAP VAKTİ
FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRI GEÇEMEDEN YAKALANDI
FETÖcüler bu yöntemle yakalandı FETÖ'CÜLER BU YÖNTEMLE YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA