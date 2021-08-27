Son dakika | FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 5’i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 41 astsubay için Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 32 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.