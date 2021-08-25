İspanya’dan dikkat çeken Afganistan itirafı: Batı verdiği sözü tutmadı

"Herkesi tahliye edemeyiz çünkü bu bize bağlı değil." diyen Robles, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve kurumlarıyla bağlantıları olanlar başta olmak üzere Afganlar için Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünde kurulan geçici toplama merkezine şimdiye kadar 1000'den fazla kişinin getirildiğini kaydetti.

Robles, mevcut durumda Kabil'de havaalanına ulaşmanın "imkansız olduğunu" belirterek, "İspanyol askerleri de havaalanından dışarı çıkamaz ama diğer askerlerle birlikte havaalanı etrafında bazı şeyler yapılıyor. Güvenlikten dolayı daha fazla detay veremem." diye konuştu.