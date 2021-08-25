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İspanya'dan dikkat çeken Afganistan itirafı: Batı verdiği sözü tutmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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İspanya’dan dikkat çeken Afganistan itirafı: Batı verdiği sözü tutmadı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Afganistan'dan çıkmak isteyen Afganların tahliyesi için açıklamalarda bulunan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Batı, Afganlara verdiği sözü tutmadı. Batı'nın köklü bir çözümü olmayan, büyük bir başarısızlığı var." dedi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Afganistan'dan çıkmak isteyen Afganların tahliyesi için "insanüstü bir çaba harcandığını ancak bir çoğunun orada kalacağının bilincinde olduklarını" söyledi.

Robles, İspanya'da Antena 3 televizyonuna verdiği demeçte, "Batı, Afganlara verdiği sözü tutmadı. Batı'nın köklü bir çözümü olmayan, büyük bir başarısızlığı var.

Bunda hiç şüphe yok. Şimdi en fazla sayıda tahliye yapabilmek için insanüstü bir çabayla çalışılıyor. Ama biliyoruz ki çok kişi kalacak. Bunun bizlerde hayal kırıklığına ve çok sayıda gözyaşına neden olacağını söylemeliyiz." dedi.

"Herkesi tahliye edemeyiz çünkü bu bize bağlı değil." diyen Robles, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve kurumlarıyla bağlantıları olanlar başta olmak üzere Afganlar için Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünde kurulan geçici toplama merkezine şimdiye kadar 1000'den fazla kişinin getirildiğini kaydetti.

Robles, mevcut durumda Kabil'de havaalanına ulaşmanın "imkansız olduğunu" belirterek, "İspanyol askerleri de havaalanından dışarı çıkamaz ama diğer askerlerle birlikte havaalanı etrafında bazı şeyler yapılıyor. Güvenlikten dolayı daha fazla detay veremem." diye konuştu.

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Öte yandan, İspanyol basını, ABD yönetimi ile İspanyol hükümeti arasındaki iş birliği kapsamında, ABD ile bağlantısı olan Afganların İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesindeki Rota ve Moron askeri üslerine götürüleceğini yazdı.

Sayıları 4 bini bulabileceği söylenen Afganların yaklaşık 2 hafta bu üslerde kaldıktan sonra ABD veya 3. ülkelere gönderileceği ileri sürüldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 21 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı 25 dakikalık telefon görüşmesinde, Afganların tahliyesi konusunda her iki ülkenin sıkı iş birliği yapması hususunda verimli bir görüşme yaptığını duyurmuştu.

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