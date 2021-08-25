Kastamonu'da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum'a dikkat çeken teşekkür
Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile esnaflık yapan Cemal Çaylak arasında dikkat çeken bir diyalog oldu. Yapılan hizmetleri daha önce hiç görmediğini belirten Çaylak, "Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.
Sel felaketinden etkilenen Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan ve sel felaketinde dükkanı zarar gören Cemal Çaylak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti.
Bakan Kurum ile ettiği sohbette, devleti yanlarında görmenin mutluluğunu her an yaşadıklarını belirten Çaylak, "Resmen dedi ki, 'Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı, borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek bu parayı bana verdi.
Bugün babamla dahi bu şekilde konuşamam ben. Yani bir Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok.
Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik. Allah bin kere razı olsun. İnanın yani o kadar mutlu oldum.
O meydandaki dükkan benim. Hiç sorun yok, binalar yıkılır, yenileri yapılır. Mesele burada esnafı ayağa kaldırıp yeniden kurabilmek. Benim şüphem vardı, ama şüphemi yüzde yüz giderdi Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık" ifadelerini kullandı.
"DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE"
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, esnafla olan konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimiz var olsun. Devletimiz milletimizin hizmetinde." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
- Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
- Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
- MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...
- İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı, belli mi?
- Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
- YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
- Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...