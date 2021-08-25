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Kastamonu'da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum'a dikkat çeken teşekkür

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile esnaflık yapan Cemal Çaylak arasında dikkat çeken bir diyalog oldu. Yapılan hizmetleri daha önce hiç görmediğini belirten Çaylak, "Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinden etkilenen Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan ve sel felaketinde dükkanı zarar gören Cemal Çaylak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti.

Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

Bakan Kurum ile ettiği sohbette, devleti yanlarında görmenin mutluluğunu her an yaşadıklarını belirten Çaylak, "Resmen dedi ki, 'Ben devletim, buradayım. Al oğlum paranı, borçlarını öde ve yeni dükkanını kur. Bunun teminatını vererek bu parayı bana verdi.

Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

Bugün babamla dahi bu şekilde konuşamam ben. Yani bir Bakan ile karşılıklı böyle bir konuşma yapıp insanların orada mutlulukla ayrıldıklarını gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok.

Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik. Allah bin kere razı olsun. İnanın yani o kadar mutlu oldum.

Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

O meydandaki dükkan benim. Hiç sorun yok, binalar yıkılır, yenileri yapılır. Mesele burada esnafı ayağa kaldırıp yeniden kurabilmek. Benim şüphem vardı, ama şüphemi yüzde yüz giderdi Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık" ifadelerini kullandı.

Kastamonu’da selin izleri siliniyor! Bozkurtlu esnaftan Bakan Kurum’a dikkat çeken teşekkür

"DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE"

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, esnafla olan konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimiz var olsun. Devletimiz milletimizin hizmetinde." açıklamasında bulundu.

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