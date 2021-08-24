Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’iltica merkezi’ iddiasına sert tepki

"TÜRKİYE MUHALEFETİ BU DURUMA DÜŞMEMELİ"

Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı muhalefet partilerinin söz konusu haberleri gerçek gibi değerlendirerek, Dışişleri Bakanlığını ve İngiliz hükümetini hedef alan açıklamalar yaptığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Gerçekten ben buna çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Yalan, gerçek olmayan bir haber üzerine, onun üzerine atlayıp bu kadar yanlış içine düşmemeli. Bu kadar gerçekten rencide edici bir durum olmamalı. Şimdi bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi? Çok kolayca teyit edebilir. Bu partilere baktığımız zaman geçmişte bakanlığımızda değişik düzeylerde görev yapmış insanlar var bu partilerin içerisinde. Bu kişilerin de bilgiye kolayca ulaşabilecek yetenekleri de var. Ama bu yetenekleri olmasa bile bakanlığımıza sorabilirler.

Biz de kendine gerçekleri anlatırız. İyi niyetli olsalardı bunu yaparlardı. Hadi diyelim ki, bana sormak istemediler. Ben de sonuçta bir siyasiyim. Ama geçmişte o kişiler döneminde de müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık yapmış bir arkadaşımız Ümit Bey de şu anda Londra Büyükelçimiz. Büyükelçimize sorabilirlerdi. Hadi kendi arkadaşlarına da güvenmediler, İngilizlere de sorabilirlerdi. Bu bilgilere erişebilecek gerçekten kapasiteleri var ama bu yolu tercih etmediler. Şimdi önümüzdeki tablo şu; BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC tweetini alıntı yaparak, tweet atan (muhalefet partilerinin) genel başkanlarının tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz?"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Vallace'in söz konusu haberlerin spekülasyon olduğu ve Afgan mülteciler konusunda çalıştıkları ülkeler arasında Türkiye'nin olmadığı yönünde açıklama yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi İngiltere reddediyor. Haberi yapan BBC, bunu reddediyor ama bizim muhalefet partileri, gazetelerinde ve tweetlerinde bizi eleştiriyor. Dışişleri Bakanlığımızı eleştirmeleri son derece garip. Yani bir Genel Başkan'ın, Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı bir hatayı düzelttiği için Dışişleri Bakanlığına saldırıyor. Yani kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. BBC, yalan haber yaptığını kabul etti, sildi. BBC'ye saldırmıyor, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, kendi devletinin kurumuna saldırıyor."

Çavuşoğlu, Türk hariciyesinin 500 yıllık geleneğiyle, başlattığı inisiyatiflerle ve başarılı diplomatlarıyla herkesin saygı duyduğu bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de faaliyette olan ideolojisini benimsemeyebiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir, geçmişte ayrı düştüğümüz oldu. Türkiye'nin menfaatlerinde beraber çalıştığımız bir (Cumhuriyet) Halk Partisini ne hale getirdi? Esas onu düşünmesi lazım." dedi.

Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Türk milletinin hakkını savunmak için her yerde mücadele ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, böyle durumlarda da muhalefetin yalanlarını düzeltmekle mücadele ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Bizden ne bilgi istiyorsanız, biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun ve gerçekçi olun. Ama burada amaç, tabii doğru bilgiyi elde etmek değil yanlış bilgi üzerinden saldırmak. Biz bunu afetlerde de gördük, yangında da gördük. Biz, yangınla mücadele ederken Antalya'ya gelen bu kişiler, bu genel başkanlar yangın koordinasyon merkezine gelip bilgi almak yerine göstermelik bir iki yere uğrayıp, orada hükümeti ve tüm bu yangını söndürmek için mücadele edenleri eleştirerek geri döndü. Burada da samimi değiller. Burada da iyi niyetli değiller."

Toplantı kapsamında iki ülke arasında, "Siyasi istişare mekanizması kurulması" ve "Diplomasi Akademilerimiz arasında iş birliği" anlaşmaları imzalandı.