Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddiasına sert tepki
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. BBC'nin hatasından dönerek özür dilediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "BBC hatasını anlıyor ama muhalefet bize saldırıyor." dedi. Afganistan'daki tahliyelere de değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "4,500 vatandaşımız var ve hepsine ulaştık" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." dedi.
Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında Bakanlıkta bir koordinasyon ve destek birimi oluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmeler üzerine bu birimin bir alt birimini Afganistan'a uyarladıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, bir yandan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Türk vatandaşlarının tahliyesi için diğer ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları." diye konuştu.
Öte yandan Türkiye'nin Kabil havaalanındaki mevcudiyeti sebebiyle birçok ülke, uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kendi mensuplarının tahliyesi için Türkiye'den yardım istediklerini aktaran Çavuşoğlu, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle bu ülkelere yardımcı olduklarını kaydetti.
Yardıma gereksinimi bulunanlara el uzattıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Afganistan'da 4 bin 500 Türk vatandaşının olduğunu belirterek, bu vatandaşlara en başından beri kendilerini telefonla tek tek arayarak ulaştıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Afganistan'da yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmaların ve orada şirketlerde çalışan işçilerin olduğunu anımsatarak, "Onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor. Sonra dönmek istediğini söylüyor. Sonra tersi oluyor. Dönmek istediğini bize bildiriyor, sonra vazgeçiyor." ifadesini kullandı.
Afganistan'da aile kurmuş Türk vatandaşlarının bulunduğunu, onların bu kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, aynı zamanda bu vatandaşlara gerekli telkin ve uyarıları da yaptıklarına dikkati çekti.
Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var. Diğer taraftan Afganistan'da istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumla beraber yoğun mesai içindeyiz." dedi.
Çavuşoğlu, Afganistan konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda ülke liderleriyle, kendisinin de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dahil 24 dışişleri bakanıyla görüştüğünü belirtti.
Afganistan'la ilgili ileride atılabilecek adımlarda eşgüdüm ve koordinasyonun yanı sıra Kabil havaalanındaki mevcut durum sebebiyle iş birliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gibi uluslararası platformlarda da Türkiye olarak çok açık net bir şekilde düşüncelerimizi söyledik. Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın demokrasi içinde ve insan hakları çerçevesinde kalıcı olarak tesis edilmesidir. Bu doğrultuda adımlar atılacaksa biz de Türkiye olarak elimizden gelen desteği veririz. Sadece belirli bir grupla değil, tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
"BBC GİBİ KÖKLÜ BİR KURULUŞA YAKIŞMADI"
Çavuşoğlu, ABD'de Afganların ABD'ye göç başvurularının Türkiye gibi üçüncü ülkelerden alınacağı ve Afgan sığınmacılar için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması yönünde İngiliz medyasındaki haberlere ilişkin "Hemen Amerikan Büyükelçiliği bunu yalanladı. Biz de tabii yalanladık. Son derece gerçek dışı yalan bir haberdi. O gün gördük ki bugün İngiltere ile ilgili haberin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde kendi ülkesine, hükümetimize, ülkemize neticede saldırmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz haber kuruluşu BBC'de çıkan habere ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu haber, gerçekten tamamen gerçek dışıdır. Zaten haberin içeriğine baktığınız zaman haberde bahsedilen sözler, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. Daha sonra BBC, bu hatasını anladı. Hatalı haberden dolayı da özür diledi. Bu bir erdemdir, hata yapmış olabilir. BBC gibi bir köklü kuruluşa yakışmadı."
"TÜRKİYE MUHALEFETİ BU DURUMA DÜŞMEMELİ"
Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı muhalefet partilerinin söz konusu haberleri gerçek gibi değerlendirerek, Dışişleri Bakanlığını ve İngiliz hükümetini hedef alan açıklamalar yaptığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Gerçekten ben buna çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Yalan, gerçek olmayan bir haber üzerine, onun üzerine atlayıp bu kadar yanlış içine düşmemeli. Bu kadar gerçekten rencide edici bir durum olmamalı. Şimdi bu haberin doğru olup olmadığını muhalefet teyit edebilir mi? Çok kolayca teyit edebilir. Bu partilere baktığımız zaman geçmişte bakanlığımızda değişik düzeylerde görev yapmış insanlar var bu partilerin içerisinde. Bu kişilerin de bilgiye kolayca ulaşabilecek yetenekleri de var. Ama bu yetenekleri olmasa bile bakanlığımıza sorabilirler.
Biz de kendine gerçekleri anlatırız. İyi niyetli olsalardı bunu yaparlardı. Hadi diyelim ki, bana sormak istemediler. Ben de sonuçta bir siyasiyim. Ama geçmişte o kişiler döneminde de müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık yapmış bir arkadaşımız Ümit Bey de şu anda Londra Büyükelçimiz. Büyükelçimize sorabilirlerdi. Hadi kendi arkadaşlarına da güvenmediler, İngilizlere de sorabilirlerdi. Bu bilgilere erişebilecek gerçekten kapasiteleri var ama bu yolu tercih etmediler. Şimdi önümüzdeki tablo şu; BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC tweetini alıntı yaparak, tweet atan (muhalefet partilerinin) genel başkanlarının tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz?"
İngiltere Savunma Bakanı Ben Vallace'in söz konusu haberlerin spekülasyon olduğu ve Afgan mülteciler konusunda çalıştıkları ülkeler arasında Türkiye'nin olmadığı yönünde açıklama yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi İngiltere reddediyor. Haberi yapan BBC, bunu reddediyor ama bizim muhalefet partileri, gazetelerinde ve tweetlerinde bizi eleştiriyor. Dışişleri Bakanlığımızı eleştirmeleri son derece garip. Yani bir Genel Başkan'ın, Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı bir hatayı düzelttiği için Dışişleri Bakanlığına saldırıyor. Yani kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. BBC, yalan haber yaptığını kabul etti, sildi. BBC'ye saldırmıyor, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, kendi devletinin kurumuna saldırıyor."
Çavuşoğlu, Türk hariciyesinin 500 yıllık geleneğiyle, başlattığı inisiyatiflerle ve başarılı diplomatlarıyla herkesin saygı duyduğu bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de faaliyette olan ideolojisini benimsemeyebiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir, geçmişte ayrı düştüğümüz oldu. Türkiye'nin menfaatlerinde beraber çalıştığımız bir (Cumhuriyet) Halk Partisini ne hale getirdi? Esas onu düşünmesi lazım." dedi.
Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Türk milletinin hakkını savunmak için her yerde mücadele ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, böyle durumlarda da muhalefetin yalanlarını düzeltmekle mücadele ettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Bizden ne bilgi istiyorsanız, biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun ve gerçekçi olun. Ama burada amaç, tabii doğru bilgiyi elde etmek değil yanlış bilgi üzerinden saldırmak. Biz bunu afetlerde de gördük, yangında da gördük. Biz, yangınla mücadele ederken Antalya'ya gelen bu kişiler, bu genel başkanlar yangın koordinasyon merkezine gelip bilgi almak yerine göstermelik bir iki yere uğrayıp, orada hükümeti ve tüm bu yangını söndürmek için mücadele edenleri eleştirerek geri döndü. Burada da samimi değiller. Burada da iyi niyetli değiller."
Toplantı kapsamında iki ülke arasında, "Siyasi istişare mekanizması kurulması" ve "Diplomasi Akademilerimiz arasında iş birliği" anlaşmaları imzalandı.
BBC TÜRKÇE HEM HABERİ SİLDİ HEM DE ÖZÜR DİLEDİ
BBC Türkçe yayınladığı "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberini sildiği ortaya çıktı.
BBC Türkçe açıklamada da bulundu, söz konusu haberde hata yaptığı belirtilerek, "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
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