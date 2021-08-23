Bakan Akar ‘iltica merkezi’ iddialarına yanıt: Öyle bir şey mümkün değil

İLTİCA BAŞVURU MERKEZİ İDDİALARINA YANIT

Bakan Akar, toplantı sonrası bir gazetecinin, 'İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace'ın makalesinde geçtiği iddia edilen, Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları' sorması üzerine, şunları söyledi:

"MAKALEDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."