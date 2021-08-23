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Bakan Akar ‘iltica merkezi’ iddialarına yanıt: Öyle bir şey mümkün değil

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Bakan Akar ‘iltica merkezi’ iddialarına yanıt: Öyle bir şey mümkün değil

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Türkiye ile Pakistan'da iltica başvuru merkezi oluşturulacağı iddialarına yanıt verdi. Bakan Akar, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

Bakan Hulusi Akar liderliğinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımı ile Afganistan'daki çalışmaların değerlendirildiği toplantı yaptı. Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmalar ve ülkedeki son duruma dair bilgi aktardı. Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Akar, çalışmalara dair talimatlar verdi.

İLTİCA BAŞVURU MERKEZİ İDDİALARINA YANIT

Bakan Akar, toplantı sonrası bir gazetecinin, 'İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace'ın makalesinde geçtiği iddia edilen, Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları' sorması üzerine, şunları söyledi:

"MAKALEDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."

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