CHP’li İBB’nin kararına esnaftan sert tepki: Günlük 100 lira kazanan insanlarız 100 bin liralık araç nasıl alacağız?

Taşımacılık yapan insanların günlük yaşadığını belirten Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Buradan dünyanın her yerine mal gidiyor. Biz motorcular olarak piyasanın tüm yükünü çekiyoruz. Biz olmazsak yükü kim taşıyacak? Araçlarımızı ticari yapmamızı istediler, yaptık. 40-50 bin lira verip bu araçları aldık. Şimdi bunları istemeyip 100 bin liralık araç dayatması yapıyorlar. Bize dayattıkları araba golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar." diye konuştu.

Araçlarını tek tip yapmaya ve vergi ödemeye razı olduklarını ifade eden Altındaş, taleplerinin mevcut motosikletlerle taşımacılık olduğunu kaydetti.

Emin Kızoğlu ise iki haftadır trafiğe kapalı alana giremedikleri için mağdur olduklarını öne sürdü. Belediyenin talep ettiği araçları almalarının mümkün olmadığını belirten Kızoğlu, yetkilerle görüşerek soruna çözüm bulmak istediklerini aktardı.