CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki: Günlük 100 lira kazanan insanlarız 100 bin liralık araç nasıl alacağız?
Fatih Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ordu Caddesi ve çevresindeki alanların yayalaştırılması kararını protesto etti. Bölgede 3 tekerli motosikletle taşımacılık yapan Erdal Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Bize dayattıkları golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar" dedi.
Laleli bölgesinde üç tekerli motosikletle taşımacılık yapan esnaf, yürürlüğe giren "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi" nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası yanında toplandı.
Grup adına konuşan Erdal Altındaş, taşımacılık yapmaları için belediye yetkililerinin kendilerinden tek tip araç talebinde bulunduğunu, ancak bunları alabilmenin mümkün olmadığını söyledi.
Taşımacılık yapan insanların günlük yaşadığını belirten Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Buradan dünyanın her yerine mal gidiyor. Biz motorcular olarak piyasanın tüm yükünü çekiyoruz. Biz olmazsak yükü kim taşıyacak? Araçlarımızı ticari yapmamızı istediler, yaptık. 40-50 bin lira verip bu araçları aldık. Şimdi bunları istemeyip 100 bin liralık araç dayatması yapıyorlar. Bize dayattıkları araba golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar." diye konuştu.
Araçlarını tek tip yapmaya ve vergi ödemeye razı olduklarını ifade eden Altındaş, taleplerinin mevcut motosikletlerle taşımacılık olduğunu kaydetti.
Emin Kızoğlu ise iki haftadır trafiğe kapalı alana giremedikleri için mağdur olduklarını öne sürdü. Belediyenin talep ettiği araçları almalarının mümkün olmadığını belirten Kızoğlu, yetkilerle görüşerek soruna çözüm bulmak istediklerini aktardı.
Polisin çok sayıda Çevik Kuvvet personeli ve TOMA aracıyla geniş güvenlik önlemli aldığı açıklama olaysız sona erdi.
UKOME'nin 26 Kasım 2020'deki toplantısında Laleli'de yayalaştırılmış alanlar ve kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklarda iki tekerlekli yük taşıma araçları ile elektrikli ve motorlu motosikletlerin faaliyeti yasaklanmış, karar 16 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
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