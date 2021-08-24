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Son dakika | Çanakkale Ezine'de orman yangını

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Son dakika | Çanakkale Ezine’de orman yangını

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler alevlere müdahale için bölgede. Yangını söndürme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor.

Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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