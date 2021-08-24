25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ümit Özdağ yeni parti kurdu! İşte adı ve logosu

Ümit Özdağ yeni parti kurdu! İşte adı ve logosu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Ümit Özdağ yeni parti kurdu! İşte adı ve logosu

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partisinin ismini 'Zafer Partisi' olarak açıkladı. Özdağ sosyal medyadan partisinin logosunu paylaştı.

İYİ Parti'den istifa ederek, 'Ay yıldız hareketi' adı altında siyasi parti kurma çalışmalarını sürdüren Ümit Özdağ, Twitter hesabından partisinin ismini ve logosunu açıkladı. Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan, Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni Zafer'i doğuyor" dedi. Paylaşılan görselde, partinin logosu ve ismi yer aldı. Özdağ'ın Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini 26 Ağustos'ta vereceği öğrenildi.

Muhalefette hareketlilik! Gözler o tarihlere çevrildi MUHALEFETTE HAREKETLİLİK! GÖZLER O TARİHLERE ÇEVRİLDİ
Ümit Özdağdan Afganlar üzerinden provokasyon ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AFGANLAR ÜZERİNDEN PROVOKASYON

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA